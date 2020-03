Da Italpizza un ecografo a Policlinico e pizze gratis per zone colpite

E nell'emergenza coronavirus si registrano anche le azioni di solidarietà messe in campo da Italpizza.'Come prima misura l'azienda ja deliberato di donare il proprio prodotto agli Enti Pubblici e alle organizzazioni non governative coinvolte - si legge in una nota -. Già nella giornata odierna un carico di pizze è stato consegnato alla Croce Rossa Italia e alla Caritas di Bergamo. In questi giorni è avvenuta la distribuzione a varie Associazioni di Volontariato di Assistenza Pubblica, come la consegna diretta a famiglie numerose in difficoltà economica. Da domani inizierà la consegna di pizze alla Caritas di Modena e partirà un carico per l’AUSL di Lodi'.'A seguito della forte impennata di vendite, che si somma al trend già positivo che era in corso, Italpizza mette a disposizione 20 posti di lavoro per lavoratori autonomi entrati in difficoltà a causa della chiusura delle loro attività e che non possono disporre di ammortizzatori sociali - continua la nota -. Oltre a questo è stato donato al Policlinico di Modena un Ecografo per la terapia intensiva mentre ai lavoratori del Sito Italpizza di Modena e dello stabilimento di Mortara (PV), oltre a supporti per i genitori con bambini in età scolare, è stato riconosciuto ad ognuno un bonus di 200 euro per il lavoro svolto nell’ultima settimana di marzo e quello che si svolgerà nel mese di aprile'.La modalità per richiede la donazione del prodotto potrà essere avanzata tramite semplice domanda via e-mail a: relazioniesterne@italpizza.it i