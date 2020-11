'Questi grandi numeri nei contagiati ci hanno portato a grossi problemi in termini di studio epidemiologico e contatto con i positivi che in questa settimana probabilmente riusciremo a risolvere. Abbiamo aumentato di molto le unità di supporto a chi si occupa del trattamento e la sorveglianza, stiamo stiamo le Usca, le unità speciali che raggiungono i pazienti presso il proprio domicilio. Speriamo di ritornare presto efficaci ed efficenti anche in questo ambito che è molto importante nel contrasto alla diffusione dell'epidemia'Nell'analisi svolta anche in formato video dal Direttore Generale dell'Ausl Antonio Brambilla emergono messaggi rassicuranti rispetto alla risposta e alla gestione dell'emergenza Coronavirus in provincia di Modena sia di conferma di alcune criticità. Quelle che vedono persone positive, sia sintomatiche che asintomatiche, lasciate senza informazioni di merito ma soprattutto persone contatto diretto di positivi che non vengono sottoposti a tampone, che anche a richiesta non vengono informate sul da farsi o che aspettano anche più di una settimana la convocazione per il tampone o l'esito del tampone stesso.E' su questo fronte, quello dell'assistenza territoriale, che il Direttore ammette le criticità alle quali si impegna a mettere fine o comunque ad alleviare nel corso di una settimana. Criticità che non sono tali per le terapie intensive. 'Siamo circa al 50% dei posti disponibili occupati quindi su questo fronte possiamo dire sia tranquilla. Dalla prima ondata abbiamo imparato molto e la risposta è migliorata tanto sia a livello ospedaliero sia a livello delle strutture per anziani'