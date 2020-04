Più della metà dei deceduti ha più di 80 anni, 3 su 4 sopra i 70

Nel dramma delle morti che si susseguono e del pensiero che ognuna di queste avviene ed avverrà senza il supporto diretto dei propri affetti, i numeri appaiono ancora più freddi ed odiosi. Ma rappresentano comunque lo specchio degli effetti letali dell'infezione. La tabelle aggiornate quotidianamente dall'Istituto Superiore di Sanità (quelle riportate nell'immagine sono riferite all'aggiornamento del 30 marzo), confermano come il 54,4% delle persone decedute affette da coronavirus aveva più di 80 anni. Nel dettaglio, il 28,1% dagli 80 e agli 89 anni e il 26,3% più di 90 anni. Se a queste aggiungiamo la fascia di età che va dai 70 ai 79 anni, corrispondente al 19,8% del totale dei deceduti, si giunge alla conferma che tre pazienti su quattro deceduti, e affetti da Coronavirus (infezione che nella maggior parte dei casi si innesta in quadro clinico composto anche da altre patologie), hanno una età superiore ai 70 anni e rappresentano il 74,2% del totale.La percentuale dei decessi nei soggetti affetti da Coronavirus si abbassa drasticamente al di sotto dei 70 anni. Tra i 60 e i 69 anni è compreso un altro 7,1% dei decessi, il 2% riguarda persone comprese tra i 50 e i 59 anni. Sotto i 50 anni la mortalità incide per percentuali da zero virgola. Partendo dallo 0,7% per la fascia di età 40-49 anni, arrivando allo 0,3% dai 30 ai 39, allo 0,1% dai 20 ai 29 anni, scendendo fino ad un dato statisticamente pari a zero nella fascia di età dai 0 ai 19 anni.In tutto, in Italia, stando ai dati aggiornati al 30 marzo, sfiora i 10.000 il numero dei contagiati. Tra questi 9000 operatori sanitari. L'età media delle persone contagiate è di 62 anni.