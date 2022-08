Star in città: da Zelmira in compagnia di Patrick Dempsey

'Mi avevano annunciato che insieme al tavolo da sei prenotato per sabato sera ci sarebbe stata una 'bella' sorpresa e con quel 'bella' ho immaginato potesse essere la sopresa che speravo: Patrick Dempsey. Così è stato. L'abbiamo visto arrivare a piedi, camminando tranquillamente, anticipando gli altri che avrebbero cenato con lui. Una grande emozione'. A parlare è Maria Grazia, titolare del ristorante Zelmira, in piazzale S.Giacomo a Modena. Una cucina tradizionale la sua che ha allietato il palato dei commensali al tavolo di Dempsey ma solo in parte da quello della star che a tagliatelle al ragù e antipasto con culatello e gnocco fritto, preferiti in quantità da collaboratori e amici e da lui solo assaggiato, ha preferito una insalata seguita da un po di pesce. 'Unica pecca di una presenza fantastica, avrei voluto fargli gustare le nostre tagliatelle.

Alla fine unica specialità tradizionale che ha mangiato è stato un assaggio di dolce salame' - sottolinea ironicamente Maria Grazia. 'Spero ci sarà una prossima volta e di riuscire a fargli assaggiare alcuni dei nostri piatti tipici'



Patrick Dempsey è a Modena, scelto dal regista Tomas Mann, per interpretare, nel film Ferrari, Piero Taruffi, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, terzo classificato nel mondiale di Formula1 per la scuderia Ferrari nel 1952 e vincitore dell’ultima edizione della Mille Miglia nel 1957, prima del suo ritiro. Che nel film avrà appunto il volto di Patrick Dempsey, iconico e protagonista di Gray's Anatomy, che ha allietato una delle serate del centro di Modena, in uno dei locali che di Modena incarna la tradizione culinaria.



'Dempsey è apparso una persone umile, simpatica e alla mano, e si è reso disponibile anche a foto, abbracci, selfie e autografi. Speriamo di riaverlo qui presto'



Gi.Ga.