Discarica Valsamoggia, una camminata ambientale per dire 'no'

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente tenutasi sabato scorso l'Associazione “Rio d’Orzo vive' unitasi ad altri gruppi del territorio (Camminando in compagnia, #iostoconvoi, MuoviVI) ha partecipato ad una camminata ambientale dedicata alla salvaguardia del Geosito Calanchivo del Rio Vulpazza. Hanno aderito all’evento numerosi esponenti della politica locale e cittadini, inoltre è stato realizzato un video utilizzando un drone che ha ripreso tutte le tappe della camminata.'Anche questo evento - spiegano gli organizzatori - è stato creato per riaffermare ancora una volta la contrarietà da parte di tutto il territorio al progetto di realizzazione della discarica di amianto e rifiuti speciali, attualmente depositato presso la Regione Emilia Romagna ed in fase di conferenza dei servizi, che si terrà nel mese di settembre'.