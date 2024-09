Don Arrigo, don Ivo, don Ennio e don Elio: ricordo a Bagazzano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ho vissuto con don Arrigo per vent'anni a Nonantola e spesso venivano don Ivo e don Ennio. Raramente parlavano di queste vicende, ma ripetevano sempre che erano stati miracolati dalle preghiere di tre Suore Ancelle Adoratrici che avevano offerto la loro vita per la loro salvezza come aveva testimoniato la loro Fondatrice quando erano ritornati a Bologna a ringraziare. Contrariamente a don Ivo mai si esponevano nelle celebrazioni dei partigiani - ricorda don Emanuele Mucci -.

Erano talmente reticenti, che don Arrigo ha voluto che si scrivesse sul suo ricordino da morto “Dio mi ha perdonato, è il suo mestiere'. Si sentiva in colpa se le sue iniziative venivano giudicate in dissonanza con la volontà del Vescovo o in difformità dalla Chiesa. Agiva per “dovere sacerdotale” e non cercava conferme nel giudizio sul suo operato. Era cosciente che la gravità della situazione creatasi con l'arresto e le impiccagioni di amici avrebbe richiesto maggior prudenza nel concedere con facilità quei falsi documenti d'identità e licenze'.

'Che la loro attività nella resistenza e i loro collegamenti fossero di notevole importanza era indubbio se si considera che don Ivo era direttore dell'Opera Pia Bianchi di Casinalbo dove aveva avuto origine la Brigata Italia e vi erano collegamenti con i Partigiani della bassa modenese, ma soprattutto lo testimonia il racconto stesso di don Arrigo quando afferma che i fascisti li consegnarono (con l'amico Zanoli che fu poi impiccato il 30 settembre 1944 a San Giacomo Roncole) ai tedeschi per fare bella figura (avevano preso pesci grossi della resistenza) e i tedeschi li mantenevano come ostaggi.



Sulla loro uccisione per tre volte ebbero ripensamenti prendendoli con sé nella ritirata da Bologna fino a Modena come “preziosa materia di scambio”. Se per l'impegno profuso nella “rete di solidarietà” hanno meritato la Medaglia D'oro alla memoria e il riconoscimento di “Giusti fra le nazioni” di non minore importanza sono gli insegnamenti di questi quattro sacerdoti, che facevano parte dei Piccoli Apostoli di don Zeno, trasmessi durante la carcerazione - continua don Mucci -. Don Arrigo scriveva che “stava facendo gli esercizi spirituali”, “sapeva di essere in bilico a un passo dalla morte”, ma ha potuto superare la prova con la stessa modalità da lui riscontrata nella lettura di Victor Frankl “lo psicologo nel lager”. Frankl pensava alla moglie ed esercitava la professione di psicologo come consulente di una guardia del lager, allo stesso modo don Arrigo era il sostegno e direttore spirituale di don Ivo (che aveva solo 25 anni e lo chiamerà sempre “padre”) e guidava Mafalda Serafini giovanissima ed inesperta educatrice dei quattro bambini che don Zeno le aveva affidato a Rubbiara nel 1943. In carcere a fianco dei prigionieri politici coglieva le problematiche sociali e civili delle lotte di classe e la conseguente crisi del cristianesimo, per questo richiedeva di continuo candele per studiare il marxismo e prepararsi una nuova missione per il popolo sul tema della “libertà” (frutto di conoscenza, non di servilismo alle nuove ideologie)'.