Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Donazione capelli, un protocollo per sostenere i pazienti oncologici

Donazione capelli, un protocollo per sostenere i pazienti oncologici

Un supporto concreto a chi perde i capelli a causa di malattie o trattamenti medici, realizzando parrucche personalizzate

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Ieri Cna Modena ha firmato un protocollo di collaborazione con Avis Emilia-Romagna e il sostegno dell’Associazione Angela Serra per la promozione di “Love is in the Hair”, l’iniziativa solidale che trasforma ciocche di capelli donati in parrucche destinate a persone, soprattutto giovani, che affrontano terapie oncologiche o dermatologiche.
Promosso da Cna e Avis, il progetto – uno dei pochi in Regione - nasce per offrire un supporto concreto a chi perde i capelli a causa di malattie o trattamenti medici, realizzando parrucche personalizzate e diffondendo la cultura del dono, che riguarda non solo i capelli, ma anche altri componenti e organi (sangue, plasma, cuore, midollo, eccetera) il che non possono essere riprodotti in laboratorio.
Nel territorio modenese sono diversi i saloni associati a CNA che hanno scelto di aderire all’iniziativa: Acconciature Melissa, Fuoriclasse di Nadia Nico - presidente di CNA Cavezzo – Il Ricciolo di Tiziana, Labotic, Parrucchiera Emanuela, Piccolo Atelier, Ricci e Capricci e Styling di Bellotto Roberta. A testimoniare l'impegno e la grande adesione delle Avis sul terriotrio modenese - in cui sono stati raccolti oltre 100 tagli utilizzabili - la presenza di Milena Storione, presidente di Avis provinciale Modena.
Ma l’iniziativa ha bisogno anche della clientela: chi desidera partecipare
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
può recarsi presso uno dei parrucchieri aderenti, dove operatori autorizzati tagliano e raccolgono le ciocche secondo le linee guida fornite da Tricostarc, il partner che confeziona le parrucche su misura per le pazienti segnalate di volta in volta dalle Associazioni oncologiche. I capelli verranno poi consegnati dal donatore alla sede Avis più vicina, che si occuperà dei passaggi successivi.
A supporto di questa categoria di pazienti interviene anche la Regione Emilia-Romagna, che offre un contributo di 400 euro una tantum per l’acquisto di protesi tricologiche. Lo scorso anno Avis ha donato 20 parrucche oncologiche a 5 Associazioni di pazienti sul territotio emiliano-romagnolo. Ad oggi i tagli conferiti superano i 600, per ogni parrucca sono solitamente necessari 6-7 tagli.
'Questo protocollo ci aiuta moltissimo non soltanto nella diffusione della cultura del dono – afferma Roberto Pasini presidente di Avis regionale Emilia Romagna - che è la nostra priorità e mission. Ci aiuta anche a formare e sensibilizzare i parrucchieri al corretto taglio dei capelli donati. Per noi di Avis il non utilizzo del dono è qualcosa di inconcepibile. Per questo vorremmo che tutti i tagli che ci arrivano possono contribuire a realizzare le parrucche oncologiche.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
E per raggiungere questo risultato la competenza e la professionalità che vengono messe in campo dai saloni è fondamentale, e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che fino ad ora hanno fatto la loro parte con generosità'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Multato nonostante l'abbonamento valido: il ragazzo aveva dimenticato la tessera a casa

Il giornalismo e l'arma della propaganda: Marc Innarro e Giorgio Bianchi a Modena

Il giornalismo e l'arma della propaganda: Marc Innarro e Giorgio Bianchi a Modena

Sant'Agostino del futuro, per Italia Nostra gli alberi non sono compatibili

Sant'Agostino del futuro, per Italia Nostra gli alberi non sono compatibili

In auto con 290 grammi di hashish: arrestati giovani marocchini, liberi con obbligo di firma

In auto con 290 grammi di hashish: arrestati giovani marocchini, liberi con obbligo di firma