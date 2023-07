Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













De Donno nell'ultimo anno della sua esistenza balzò alle cronache per avere introdotto la terapia al plasma iperimmune per contrastare il Covid. Primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, sperimentò appunto la plasmaterapia ottenendo risultati concreti nella cura al coronavirus attirando su di sè durissime critiche.'Il plasma iperimmune ci ha permesso di migliorare ancora di più i nostri risultati. È democratico. Del popolo. Per il popolo. Nessun intermediario. Nessun interesse - scriveva sui suoi social -. Solo tanto studio e dedizione. Soprattutto è sicuro. Nessun evento avverso. Nessun effetto collaterale'.E la figura di De Donno era anche legata a Modena: il medico mantovano sognava la realizzazione di un Centro di ricerca etica in città e in un audio del giugno 2020 inviato alla consigliere modenese Barbara Moretti si diceva pronto a incontrare imprenditori interessati, magari del settore ceramico. 'Il mio sogno è che il centro di ricerca etica di Mantova sia collegato a tante università, compresa Modena, sono molto contento di incontrare i tuoi interlocutori. Se credono di tapparmi il muso così, un pochettino forse si sbagliano...'. E a due anni dal decesso quelle parole risuonano ancora.