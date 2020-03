Due nuvole sorridenti e un sole giallo nel disegno di Angie

Angie, 7 anni da Modena ci ha inviato il suo arcobaleno con due nuvole sorridenti e un allegro sole giallo per avere meno paura del coronavirus.Grazie alla mamma Lucia per avercelo inviato. Come sempre tutti i disegni dei bambini che verranno inviati a redazione@lapressa.it verranno pubblicati su La Pressa.