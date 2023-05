E' morta Tina Turner, regina del rock'nroll

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In una carriera di 60 anni, la cantante vincitrice di otto Grammy di cui sei negli anni Ottanta è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame.Si era affermata come una delle voci più famose del rock con successi internazionali come Proud Mary e The Best. Vero nome era Anna Mae Bullock, Tina era nata a Nutbush, Tennessee. Nella sua autobiografia la diva del rock aveva raccontato la turbolenta relazione con l'ex marito Ike Turner che negli anni Sessanta l'aveva fatta diventare famosa ma l'aveva anche soggetta a gravi episodi di violenza domestica. Tina aveva preso la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio con il producer tedesco Erwin Bach.