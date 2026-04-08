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E' morto a 101 anni Otello Dalla Casa, ultimo sopravvissuto bolognese a Grünhain

E' morto a 101 anni Otello Dalla Casa, ultimo sopravvissuto bolognese a Grünhain

'Un esempio la testimonianza della sua prigionia ai giovani per difendere i valori di libertà e democrazia'

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'Testimoniò con la sua scelta di non arruolarsi nella Repubblica di Salò, mettendo a rischio la propria vita, che era possibile rifiutare la dittatura nazi-fascista. Per lui libertà e democrazia, sono state le cifre distintive di una lunga vita'. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, ricordando Otello Dalla Casa scomparso oggi all’età di 101 anni.

Soldato del 63esimo reggimento Fanteria, fu catturato il 10 settembre 1943, due giorni dopo l'armistizio, e condotto in un campo di concentramento di Grünhain in Germania dove vi rimase fino al luglio 1945, essendosi rifiutato di arruolarsi nella fila della Repubblica di Salò. Era medaglia d’oro al valore della Repubblica.

'Ha dedicato parte della sua vita a incontrare studentesse e studenti per raccontare, nell'ambito di progetti didattici di memoria storica, la sua esperienza nel lager nazista. Il suo grande impegno resterà una guida per tutti noi- aggiungono de Pascale e Allegni-. A lui e al suo esempio va, anche a nome della Giunta, la nostra profonda gratitudine e ai suoi cari l’abbraccio di tutta la comunità emiliano-romagnola'.

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