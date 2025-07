E’ morto a 76 anni Ozzy Osbourne, il cantante dei Black Sabbath

E' ’ morto all’età di 76 anni Ozzy Osbourne, cantante e fondatore dei Black Sabbath, tra i gruppi simbolo della musica rock e metal degli anni ’70 e ’80. Lo ha annunciato la sua famiglia. Lo scorso 6 luglio la band si era esibita a Birmingham, nel Regno Unito, per un concerto di addio alle scene.Nato e cresciuto in una famiglia operaia a Birmingham 76 anni fa, il 3 dicembre ne avrebbe festeggiati 77, John Michael Osbourne divenne Ozzy ai tempi della scuola, condizionato da problemi di dislessia, balbuzie e deficit dell’attenzione. E non mancò di venire alle mani con il compagno di scuola che forse più detestava, quell’Anthony Frank Iommi che diventerà Tony Iommi e pure l’altro storico pezzo dei Black Sabbath con cui scriverà pezzi di storia incredibili nella storia del metal. Contro il volere paterno, che lo avrebbe preferito commerciante, il giovane Ozzy si avvicinò alla musica grazie a She Loves You dei Beatles.Con i Black Sabbath Ozzy inciderà nove dei diciannove album della discografia completa, complici i rapporti di odio e amore con il resto della band: fu sostituito da Ronnie James Dio, altro pezzo di storia del metal.Proprio in uno dei periodi da solistaOsbourne fu protagonista suo malgrado di un episodio che resterà nella storia del rock, una sorta di leggenda che è quella legata al morso che diede ad un pipistrello, era il 20 gennaio 1982 e il suo rapporto con la band si era temporaneamente interrotto alla fine degli Anni 70. Salì sul palco di Des Moines, in Iowa, e qui uno suo giovanissimo fan pare avesse pensato di omaggiare il ‘principe delle tenebre’ lanciandogli quella che doveva essere la carcassa di un pipistrello. Quando Ozzy la vide, pensando fosse un giocattolo, la prese e gli diede un morso: una versione dice che fosse morto, l’altra invece l’esatto contrario. Sta di fatto che per Ozzy la serata si chiuse in ospedale per i controlli e le cure del caso.Da solista Ozzy ha venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo, numero che sale a 100 milioni in totale considerando la produzione con i Black Sabbath dalla fondazione alle varie reunion che si sono susseguite prima dell’ultima dello scorso 5 luglio a Birmingham.Foto Italpress