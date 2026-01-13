E' morto a 98 anni il professor Roland Riz: anche l'Università di Modena lo piange

Lutto nella politica e nel mondo della giustizia italiana. E' morto a 98 anni il giurista ed ex parlamentare della Svp Roland Riz. Nato a Bolzano nel 1927, Il suo primo incarico di rilievo fu nel 1957 la nomina a vicesindaco del capoluogo altoatesino. Poco dopo, nel 1958 fu eletto per la prima volta alla Camera, dove è rimasto fino al 1987. Successivamente, e fino al 1996, passò al Senato. E' stato anche professore ordinario di Diritto penale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

'Si tratta di personalità di altissimo profilo nella scienza giuridica, nella politica e nell’avvocatura - ricorda l'ex sindaco e avvocato Giorgio Pighi -. Nel 1981 il prof. Riz fu chiamato all’Università di Modena a seguito di concorso e, nello stesso anno, giovanissimo e molto in soggezione, fui nominato ricercatore presso la sua cattedra. Ho quindi avuto modo di apprezzarne personalmente il rigore accademico. La sua opera monografica “Il consenso dell’avente diritto” (1979) rappresenta tuttora un caposaldo scientifico sul delicatissimo tema del consenso al trattamento medico chirurgico ed è alla base della successiva legislazione sull’obbligo del consenso informato sui rischi delle terapie e degli interventi, che viene sottoscritto dai pazienti e che dà attuazione ai diritti costituzionali alla salute alla libera autodeterminazione'.

Foto Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige