E' morto Alvaro Vitalii, il Pierino della commedia italiana

È morto a Roma a 75 anni Alvaro Vitali, attore e comico italiano popolarissimo per aver vestito i panni di Pierino in numerosi film anni ’80 della commedia sexy all’italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva: lo aveva reso noto l’ex moglie Stefania Corona, in una recente intervista.



Una carriera da 150 filmUna lunga carriera e 150 film in curriculum: a scoprirlo fu il regista premio Oscar Federico Fellini durante un provino. Esordì nel 1969 con una piccola parte nel suo Satyricon. Poi prese parte a I clowns (1971) e a Roma (1972), nel quale interpreta un ballerino di tip-tap d’avanspettacolo, lo stesso ruolo che ebbe l’anno dopo in “Polvere di stelle”, diretto e interpretato da Alberto Sordi, affiancato anche da Monica Vitti, e poi in Amarcord (1973), con Ciccio Ingrassia.

Ma a renderlo celebre e a trasformarlo in una icona è stato il ruolo di Pierino, personaggio delle barzellette, nella serie di titoli che include “Pierino contro tutti” (1981), “Pierino colpisce ancora” (1982) e “Pierino torna a scuola” (1990).