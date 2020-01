E' morto Don Gianni Gherardi parroco di San Biagio

Si è spento a 85 anni Don Gianni Gherardi, parroco di San Biagio. Personalità di spicco della curia di Modena, aveva ricoperto importanti incarichi in Azione Cattolica. Molti modenesi lo ricordano anche per il caso legato al furto della tela del Guercino, nella chiesa di San Vincenzo, in corso Canalgrande, sotto la competenza della sua parrocchia.





Un sacerdote che “ha sempre dimostrato grande attenzione ai giovani e alla loro formazione, sia spirituale che culturale, con una profonda umanità e uno sguardo davvero rivolto al futuro” lo ha ricordato a nome della città il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. Con un messaggio di cordoglio in cui sottolinea anche la “sua spiccata attitudine all’utilizzo dei mezzi di comunicazione: dalle rubriche televisive negli anni Ottanta al settimanale diocesano Nostro Tempo, seguito con passione fino a pochi anni fa”.

Per lungo tempo parroco di San Biagio in centro storico, “purtroppo – aggiunge Muzzarelli – non ha potuto vedere la riapertura della sua chiesa, inagibile dal sisma del 2012, e questo lo dico con grande rammarico: l’aggiornamento sul progetto (che ha già ottenuto il parere favorevole della Regione e ora attende l’ok definitivo della Soprintendenza) era sempre la sua prima domanda”.