E' morto Giulietto Chiesa: ultima volta a Modena a La Terra dei Padri

E' morto Giulietto Chiesa. Ne dà notizia Vauro sulla sua pagina Facebook. ''Non riesco ancora a salutarlo'', scrive. ''Ricordo ancora i suoi occhi lucidi di lacrime a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E' morto un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra. I suoi occi sono un po' anche i miei''.Giulietto Chiesa, che con Vauro ha a più riprese collaborato, era nato il 4 settembre 1940 ad Acqui Terme. Dirigente della Federazione giovanile Comunista italiana, corrispondente da Mosca per l'Unità e La Stampa, ha scritto molti libri sull'Unione Sovietica, la guerra e la globalizzazione, come La guerra infinita. Nel 2003 è stato eletto al Parlamento Europeo. L'ultima sua conferenza pubblica a Modena, in occasione di una conferenza sul sovranismo, del 15 settembre scorso, al Circolo La Terra dei Padri'Proprio in questi giorni stavamo prendendo contatto con lui per presentare il suo libro sul Muro di Berlino, abbiamo ancora negli occhi le parole del suo appassionato e lucido intervento, presso la nostra sede' - afferma il presidente De Maio che lo ricorda come 'un leone della controinformazione, in mezzo alle bugie dei servi, capaci ormai di pubblicare solo le tristi e ripetitive veline dei loro padroni'