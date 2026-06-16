Lutto per la Chiesa modenese e italiana. È morto questa sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini.
Già presidente della Conferenza episcopale italiana e originario di Sassuolo, Ruini era assistito nella sua abitazione.
È stato cardinale vicario del pontefice per la diocesi di Roma e arciprete della basilica papale di San Giovanni in Laterano dal primo luglio 1991 al 27 giugno 2008; era stato pro-vicario dal 17 gennaio dello stesso anno. Il cardinale Ruini è stato inoltre presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 7 marzo 1991 fino al 2007 e presidente della Conferenza episcopale laziale.
Ha ricoperto anche la carica di presidente della commissione internazionale di inchiesta su Međugorje, del progetto culturale della Chiesa italiana e, dal 2010 al 2015, del comitato scientifico della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI.
E' morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni
Già presidente della Conferenza episcopale italiana e originario di Sassuolo, Ruini era assistito nella sua abitazione
Lutto per la Chiesa modenese e italiana. È morto questa sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini.
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