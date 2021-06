E' morto Michele Merlo, il cantante di 'Amici' aveva 28 anni

Non ce l’ha fatta Michele Merlo. Il cantante, concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2017, è morto a 28 anni per una leucemia fulminante. Il ragazzo, ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, si è spento nella tarda serata di ieri nel reparto di terapia intensiva. Mike Bird, come si faceva chiamare in arte, aveva un’emicrania da giorni. Il malore tra mercoledì e giovedì sera. “Michele – si legge in una nota ufficiale rilasciata dalla famiglia – si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa“. Poi il peggioramento, il ricovero e l’operazione d’urgenza. “Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso nella serata di giovedì – spiegano i familiari – pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.“Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Fai buon viaggio Michi”. Così Emma Marrone ha voluto salutare su Instagram Michele Merlo.