La Regione rilancia la Notte Rosa: 'E' tempo di distensione e leggerezza''

Regione a doppio binario, in parte in direzione uguale e contraria. Da un lato una spinta come alla vaccinazione anche dai 12 anni, come se le raccomandazioni a non farlo almeno nei soggetti sani di autorevoli scienziati non esistessero, e dall'altro il lancio di iniziative come la Notte Rosa, capaci di attirare centinaia di migliaia di persone in pochi chilometri. Senza mascherina obbligatoria. Come se il Covid non esistesse. Perché la Notte Rosa è questa. Un vero e proprio Capodanno estivo. 4 giorni di festa, bolgia e assembramenti, dal 26 luglio all'1 agosto, spalmati su 110 chilometri di costa romagnola riempita di concerti, eventi, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli. Con tanto di nuovo concept grafico.'Dopo mesi di coprifuoco ci riappropriamo della notte, quella bella, per tutti, ricca di suggestione e voglia di stare assieme', sottolinea l'assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini. 'Distensione leggerezza' sono i due concetti espressi dall'Assessore, seguito dalla rassicurazione formale e politicamente corretta dell'invito al rispetto delle regole e attenzione al prossimo e a se stessi'.Gli appuntamenti avranno come location le atmosfere delle arene e delle piazze delle città d'arte, la luce dei lidi e i profumi delle colline. Per mischiare stili e generi diversi.Come fa l'Orchestra di Piazza Vittorio, diretta da Mario Tronco:al Chiostro di San Francesco, mercoledì 28 luglio, proporrà il suo concerto sul dialogo interreligioso, tra le note Rossini, Britten e de Machaut, insieme a canti sufi e brani di altre tradizioni. Giovedì 29 luglio ecco i Jethro Tull a Cattolica, Arisa e il suo 'Ortica live tour' a Cesenatico, e i Modena City Ramblers e Dario Vergassola a Santarcangelo. E il weekend proseguirà con Piero Pelù in concerto a Gatteo Mare il 30 luglio mentre Giusy Ferreri sarà in scena a Misano Adriatico. A Riccione spazio alle nuove tendenze dal 30 luglio al 21 agosto con Deejay On Stage. Sono tante anche le iniziative culturali che le città d'arte stanno definendo per regalare a visitatori e cittadini l'occasione di scoprire gli angoli più belli della Romagna o riscoprirli vestiti di rosa. La Milanesiana, il Festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, anche quest'anno arriva in Romagna con sei città coinvolte e omaggia Federico Fellini e il liscio. A Rimini il 30 luglio con una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi sul regista riminese e sull'artista Guido Cagnacci, una delle figure più affascinanti e complesse della cultura figurativa del Seicento. A seguire il già annunciato concerto di Morgan e quello di Extraliscio. All'alba il concerto 'The Legend of Morricone' a Rimini Terme dell'Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno.Mentre la sera del 31 luglio, a Rimini, salirà sul palco di Piazzale Fellini Diodato accompagnato da una super band di cui fa parte anche Rodrigo D'Erasmo degli Afterhours. In contemporanea, sulle colline riminesi, Bugo si esibirà in acustico a Coriano. A Gatteo Mare il 26 luglio protagonista il liscio per ricordare Secondo Casadei con una serie di concerti live nel 50esimo della sua scomparsa. Mentre per Mirko Casadei doppio appuntamento a Santarcangelo il 30 luglio e a San Mauro Mare il 31. L'1 agosto Riccardo Fogli suonerà all'alba a Riccione e La Milanesiana farà tappa a Ravenna per una serata dedicata a 'Dante, il cinema, la musica' con Pupi Avati. Tra gli altri eventi, torna Red, Riccione Estate Danza dal 26 al 29 luglio, Un Mare di Rosa a Rimini il 30 luglio, i percorsi del venerdì con Mosaico di Notte a Ravenna e il tradizionale Palio della Cuccagna a Cesenatico il 31 luglio sotto ad un grattacielo illuminato come tanti monumenti e palazzi storici negli oltre 6.300 chilomentri quadrati che si coloreranno di rosa.