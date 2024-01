E' San Geminiano, la città di Modena celebra il patrono, fa festa e...corre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ceri e olio verranno donati durante la cerimonia religiosa che inizia alle 11, presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci e concelebrata da altri vescovi e dai sacerdoti del Capitolo metropolitano.Sarà presente anche una delegazione della città di Pontremoli, il cui santo patrono è San Geminiano, con il sindaco Jacopo Ferri e il gonfalone, e sarà ospite del Comune anche una delegazione di San Gimignano, altra cittadina di cui Geminiano è il Santo protettore, con il gonfalone e il sindaco Andrea Marrucci.

Una delegazione del Comune, invece, con l’assessora Alessandra Filippi, parteciperà nel pomeriggio di mercoledì alle cerimonie dedicate al Santo in programma a Pontremoli, portando in dono un cero votivo, così come farà a San Gimignano un’altra delegazione del Comune, con l’assessora Carmen Sagliano.



La fiera diffusa: 500 bancarelle nelle vie e nelle piazze del centro storico

Dalle 8 alle 20, con il nuovo assetto che prevede fino a 505 espositori, integrando nel percorso storico, che ha il cuore in Piazza Grande e sulla via Emilia, anche via Farini e piazza Roma, mentre in piazza XX Settembre sono previste iniziative particolari con uno stand del Modena Calcio, uno del Modena Volley, artisti di strada e degustazioni di borlenghi, vini e salumi, oltre all’apertura del Mercato Albinelli.



Prevista l’apertura straordinaria di Palazzo Ducale e dell’Acetaia comunale, con visite a pagamento che si possono prenotare sul portale online Visitmodena.



it dove si possono consultare anche le altre opportunità turistiche: con le visite gratuite alla Ghirlandina, alle Sale storiche del Palazzo comunale e all’Acetaia comunale; i Musei del Duomo a prezzo ridotto, musei e mostre.



Visite guidate gratuite al museo sulla storia del santo

Visite guidate al Museo Civico per conoscere o riscoprire San Geminiano e il suo rapporto con la città e la visita “combo” alla Ghirlandina e alle sale storiche del Palazzo Comunale, come sempre in programma nei giorni di festa, sono i due appuntamenti con la tradizione, la storia e la cultura di Modena in programma mercoledì 31 gennaio, festa del Patrono. Per l’occasione, tutti i luoghi del sito Unesco di Modena con la Torre civica e Palazzo comunale sono a ingresso gratuito.



Il Museo Civico propone tre visite guidate dedicate alla figura di San Geminiano per scoprire anche aspetti meno conosciuti della millenaria vitalità del culto del Patrono. Le visite, a cura di Mediagroup98, sono alle 10.30, alle 16 e alle 17.30; per partecipare non occorre la prenotazione, la visita è gratuita ed è sufficiente recarsi alla reception del Museo al terzo piano del Palazzo dei Musei



Modifiche alla viabilità

La fiera occupa il centro storico e si sospende la circolazione stradale in via Emilia centro a Modena, in piazzale Sant’Agostino, in corso Canalgrande, in corso Canalchiaro e in corso Duomo, con variazioni dei percorsi del trasporto pubblico locale.



Per tutta la giornata è in vigore il divieto di sosta con rimozione in tutte le strade del centro storico dove si svolge la manifestazione e sono previsti anche diversi provvedimenti sulla viabilità, con divieti di transito, direzioni obbligatorie e abrogazione di sensi unici oppure l’indicazione di sensi unici alternati.



La circolazione è sospesa fino alle 17 anche sul tracciato della Corrida, la manifestazione podistica che prende il via alle 14.30 da via Berengario percorrendo poi via Emilia centro, corso Duomo, Canalchiaro, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, via Riccoboni, via Luosi, via Marconi, viale Corassori, via Leonardo da Vinci, Strada D’Avia Sud, il cavalcavia della Tangenziale, via Campagna, strada Cognento, via J. Da Porto Sud, via Contorno di Cognento, strada Cognento, il sottopasso pedonale della tangenziale Neruda, via Scaglia Ovest, via Formigina, viale Corassori, via Marconi, via Luosi, via Barozzi, via Bacchini con arrivo al parco Novi Sad



