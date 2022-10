Ecco come l'influenza colpirà i modenesi: previsto picco da 148 ricoveri

Lo scenario pandemico più probabile relativo all'influenza, prevede l’occupazione, su base provinciale, di 148 posti letto ordinari e 18 di Terapia intensiva nelle struttue ospedaliere della provincia di Modena. In ragione di tale previsione e in virtù delle esperienze maturate nel corso dell’ondata pandemica da Covid19 è stato rappresentato, per ogni struttura ospedaliera, l'organizzazione delle sezioni individuate per la presa in carico dei pazienti.E' quanto prospettato da un corposo documento di 252 pagine in cui si sostanzia il piano strategico predisposto a livello provinciale per dare risposta alla pandemia influenzale. Sulla base di scenari di rischio blando o probabile, considerando comunque anche in quest'ultimo il ricorso a misure farmacologiche di controllo, ovvero somministrazione di un ciclo di farmaci antivirali entro un giorno dalla comparsa dei sintomi.• Degenza ordinaria• 1° modulo: fino a 4 p.l.• 2° modulo: fino a 12 p.l.• Degenza ordinaria• 1° modulo: fino a 16 p.l.• 2° modulo: fino a 20 p.l.• Degenza ordinaria• 1° modulo: fino a 27 p.l.• 2° modulo: fino a 46 p.l.• Terapia intensiva:• 1° modulo: fino a 17 p.l.• 1° modulo: fino a 14 p.l.• 2° modulo: fino a 28 p.l.• Terapia intensiva:• 1° modulo: fino a 18 p.l.• 1° modulo: fino a 8 p.l.• 2° modulo: fino a 16 p.l.• 1° modulo: fino a 10 p.l.• 2° modulo: fino a 20 p.l.• 1° modulo: fino a 12 p.l.• 2° modulo: fino a 30 p.l.