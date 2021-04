Effetto caso Astrazeneca: alto il numero dei non prenotati over 75

In linea di massima i modenesi continuano ad avere molta fiducia nei vaccini, certo è che i timori e le perplessità generate dagli stop prima e dalle notizie divergenti sugli effetti, per fasce di età, del vaccino Astrazeneca, si sono fatte sentire in questi giorni in termini di prenotazioni. Il 10% dei modenesi che aveva prenotato il vaccino Astrazeneca ha disdetto la prenotazione o non si è presentato all'appuntamento. Un effetto che per il Direttore Generale dell'Ausl Antonio Brambilla, nel consueto punto stampa settimanale, si sarebbe esteso anche alla categoria dei candidati al vaccino nella fascia di età 75-79 anni dove si registra un 17,7% dei soggetti aventi diritto che non si è prenotato. Nonostante l'apertura delle prenotazioni del 16 marzo scorso, di fatto un mese fa.La percentuale più alta di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose, si registra nella fascia di età over 85 con il 73,4%. La percentuale scende al 41,5% nella fascia di età compresa tra gli 80 e gli 84 anni, e al 6,4% in quella dai 75 ai 79 anniRisulta più che buona la copertura vaccinale degli operatori scolastici. In questa categoria sono state vaccinate dai medici di famiglia oltre 12.000 persone, a fronte di poco più di 14.000 stimati