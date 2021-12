Ema dà il via libero al Novavax: è un vaccino tradizionale proteico

Via libera da parte dell’Agenzia europea del farmaco all’immissione in commercio condizionata nell’Unione europea del vaccino anti Covid-19, Nuvaxovid, prodotto da Novavax. Lo ha stabilito il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema al termine di una riunione straordinaria. Nuvaxovid è il quinto vaccino contro il virus del Covid-19 autorizzato in Europa.Il Novavax è un vaccino tradizionale , basato sull'uso di proteine , una tecnologia ben più rodata rispetto ai sieri a m-Rna di Pfizer/BioNTech, Moderna e a quelli che usano come vettore degli adenovirus, come AstraZeneca e Johnson & Johnson.Novavax viene somministrato nelle persone dai 18 anni in su tramite due iniezioni a distanza di 3 settimane l'una dall'altra.Due principali studi clinici hanno coinvolto in totale oltre 45mila persone.Anche il secondo studio, condotto nel Regno Unito, ha mostrato una riduzione simile del numero di casi sintomatici di Covid-19 nelle persone che hanno ricevuto Nuvaxovid (10 casi su 7.020 persone) rispetto alle persone a cui è stato somministrato placebo (96 su 7.019 persone); in questo studio, l’efficacia del vaccino è stata dell’89,7%.Presi insieme, i risultati dei due studi mostrano un’efficacia del vaccino per Nuvaxovid di circa il 90%. Il ceppo originale di SARS-CoV-2 e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta erano i ceppi virali più comuni in circolazione quando gli studi erano in corso. Attualmente sono disponibili dati limitati sull’efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, inclusa Omicron.Gli effetti indesiderati osservati con Nuvaxovid negli studi sono stati generalmente lievi o moderati e sono stati eliminati entro un paio di giorni dopo la vaccinazione. I più comuni sono stati indolenzimento o dolore al sito di iniezione, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, sensazione generale di malessere, dolori articolari e nausea o vomito. Ema informa che la sicurezza e l’efficacia del vaccino Nuvaxovid continueranno ad essere monitorate man mano che verrà utilizzato in tutta l’Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Unione europea e ulteriori studi da parte dell’azienda e delle autorità europee.