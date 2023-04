Accoglienza minori stranieri: a Modena l'emergenza si struttura, prevista spesa base di 11 milioni in 4 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'emergenza legata all'aumento dei 'Minori Stranieri Non Accompagnati' (MSNA), e che viaggia in parallelo all'aumento dell'attività di organizzazioni criminali che dopo gli sbarchi li indirizzano verso la Ghirlandina, ha comportato, come già riportato, un aumento a livello giudicato 'insostenibile' anche da sindaco di Modena, sulla rete comunale dell'accoglienza. Concentrata su un gruppo di operatori titolari di strutture di accoglienza in grado di gestire fino a due anni fa, quando l'emergenza non era scattata nei termini di oggi, per conto del Comune e con fondi ministeriali, in media un centinaio di minori (o sedicenti tali visto che la cronaca di questi anni ha portato alla scoperta di maggiorenni dichiaratisi minori per accedere immediatamente e senza rischi di essere respinti alla rete di accoglienza). Almeno fino al 2020.



Poi il boom di arrivi, dal 2021, ha creato una emergenza che nonostante i ripetuti appelli del sindaco di Modena al Ministro Lamorgese non ha trovato risposta, se non in termini economici. Come se il ministero avesse detto: 'Non riesco a limitare gli arrivi ma vi offro più soldi per gestirli'. E così è stato.Nell'agosto del 2021 il Ministero garantisce al Comune di Modena altri 1.497.960 euro, nell'ambito di una previsione di una gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, finalizzato all'affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziali, di minori stranieri non accompagnati, dal 01/11/2021 al 31/10/2025, suddiviso in 5 lotti funzionali.Poco dopo per Decreto si stabilirà che la cifra media per l'accoglienza giornaliera dei minori stranieri non accompagnati passerà dai 60 ei 100 euro per ogni minore.

Sulla base del fabbisogno stimato il piano prevede un quadro economico, parametrato su 4 anni, di 11.165.350 euro ai quali andranno aggiunti oneri iva ed altra specifica tassazione. Così suddivisi



➔ Lotto 1: 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di pronta accoglienza in struttura ubicata

nel Comune di Modena' € 1.533.000;

➔ Lotto 2: 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di alta autonomia in strutture ubicate nel

Comune di Modena' € 5.511.500, per i servizi rientranti nel progetto SAI FAMI MSNA PROG

➔ Lotto 3: 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di gruppo appartamento in strutture

ubicate nel Comune di Modena” € 766.500

➔ Lotto 4: 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di alta autonomia in strutture ubicate

fuori dal Comune di Modena in tutto il territorio nazionale' € 2.204.600,00;

➔ Lotto 5: 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di gruppo appartamento in strutture ubicate fuori dal Comune di Modena in tutto il territorio nazionale' € 1.149.750.



Risorse che mano a mano saranno distribuite ai diversi soggetti presenti nell'elenco di quelli autorizzati a gestire l'accoglienza per il Comune di Modena. Ecco l'elenco dei soggetti riportante la quantità di minori accolti in più nei rispettivi lotti e la cifra pro capite prevista per l'accoglienza.



Lotto 1 Servizio di accoglienza residenziale in regime di pronta accoglienza in struttura ubicata nel Comune di Modena:

I Classificato: CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE - Esecutrice FONDAZIONE CEIS ONLUS – Modena (offerti 8 posti per una retta pro die pari a € 104,89).

Lotto 2 Servizio di accoglienza residenziale in regime di alta autonomia in strutture ubicate nel Comune di Modena:

I Classificato: CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE Esecutrice CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FONDAZIONE CEIS ONLUS – Modena (offerti 28 posti per una retta pro die pari a € 75,42)

II Classificato: CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Modena (offerti 10 posti per una retta pro die pari a € 75,46)

III Classificato: FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI - Modena (offerti 12 posti per una retta pro die pari a € 75,45).

Lotto 3 Servizio di accoglienza residenziale in regime di gruppo appartamento in strutture ubicate nel Comune di Modena:

I Classificato: CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE Esecutrice CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FONDAZIONE CEIS ONLUS – Modena (offerti 6 posti per una retta pro die pari a € 52,44)

II Classificato: FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI - Modena (offerti 4 posti per una copia informatica per consultazione retta pro die pari a € 52,45).



Lotto 4 Servizio di accoglienza residenziale in regime di alta autonomia in strutture ubicate fuori dal Comune di Modena in tutto il territorio nazionale:

I Classificato: COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - ONLUS - Pinerolo (TO) (offerti 7 posti per una retta pro die pari a € 73,50).



Da questo quadro derivano i singoli affidamenti ai diversi soggetti, modulati sulla base del reale fabbisogno. Che i mesi successivi fino ai giorni nostri hanno continuato a registrare in aumento.

Nei giorni scorsi abbiamo riportato l'affidamento specifico da 3,6 milioni di euro per due anni relativi ai lotti 1 e 2.

Il fabbisogno aumenta in modo direttamente proporzionale all'aumento degli arrivi di minori stranieri. Fabbisogno anche economico. Al punto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2022 è stato approvata e finanziata, la prosecuzione del progetto del Comune di Modena per 60 posti, fino al 15/06/2023, assegnando un ulteriore finanziamento di € 658.368 per il periodo dal 01/01/2023 al 15/06/2023.



Gianni Galeotti