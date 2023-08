Riforma Emergenza-Urgenza: ecco dove saranno i nuovi Cau

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nello step 2, con proiezione al primo semestre 2024, apriranno altri due CAU a Carpi e Modena (Policlinico). Nel terzo step, con orizzonte 2025, saranno Vignola e Sassuolo gli ospedali che vedranno la nascita dei CAU per la gestione degli utenti in emergenza bassa o bassissima intensità, riconducibili a codici bianchi e verdi e comunque non a rischio vita.Di fatto i casi che oggi rappresentano la maggior parte di coloro che affollano, spesso in maniera autonoma, i Pronto Soccorso, complicando il lavoro del personale specializzato e di fatto togliendolo (soprattutto ora in cui il personale medico ed infermieristico continua ad essere una valore quasi introvabile) ai casi più gravi. Oltre a Vignola e Sassuolo, nel terzo step l'apertura di un secondo Cau a Modena, ma in una Casa della Comunità.Il piano di nascita e sviluppo dei Cau, redatto in ottemperanza alla riorganizzazione dell'emergenza urgenza definita dalla recente Legge Regionale, è stato illustrato ieri dalla Direttrice Sanitaria Azienda USL Modena, Romana Bacchi e dal Direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza Geminiano Bandiera, nel corso della riunione della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della provincia di Modena alla presenza dei sindaci della provincia.

Modena, come confermato alcuni giorni fa a La Pressa dall'Assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, sembrerebbe essere la provincia che ha svolto un lavoro di



direttrice amministrativa Rossana Bacchi e gemignano bandiera nel corso della seduta della conferenza territoriale socio sanitaria in provincia di Modena presieduta da Giancarlo muzzarelli e visto la partecipazione anche dei sindaci e della provincia Il prossimo step sarà il 13 di settembre due giorni prima della data indicata dalla regione per la presentazione del piano di fatto il piano prenderà forma sulla base anche delle confronti che ci saranno e verrà sostanzialmente ratificato alla Regione









All'appello della Regione che ha chiesto alle province di elaborare il piano di riorganizzazione dell'emergenza-urgenza, manca ormai solo l'ok di Modena. Prima eleborare un piano che trasformerà radicalmente il sistema di base dell'emergenza urgenza e l'approccio ai Pronto Soccorso gli approfondimenti sono d'obbligo



Icao a detta di Rossana Bacchi miglioreranno le prestazioni già erogate da punti di prima assistenza con una graduale estensione oraria di apertura 7 giorni su 7 dotazione di attrezzatura e potenziamento di servizi per la telemedicina



A seguire i cavi Finale Emilia e Cau di Fanano secondo i seguenti elementi di sviluppo con al rafforzamento della presa in carico rafforzamento della dotazione tecnologica e formazione del personale ed è proprio il personale che rimane il grosso modo se da un lato. La carenza di personale è stato uno degli elementi alla base della scelta di riorganizzare il servizio di emergenza urgenza in cui i 60-70 % dei pazienti che si recavano al pronto soccorso non avevano carattere di urgenza e non erano tempo dipendenti dall’altro anche il funzionamento dei Cau richiede una specializzazione da parte del personale che attualmente non c'è gli elementi più critici oggi rimangono quelli di Carpi e di Mirandola per i quali si è dovuto ricorrere ad appalti ancora in corso di personale esterno l'obiettivo dichiarato anche dall'assessore regionale Donini e superare questa modalità poco funzionale all'organizzazione e con altissimi costi. Basterebbe avere anche un 60-70 per cento in meno non totale dei codici verdi o bianchi per poter gestire il servizio con la dotazioni