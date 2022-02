Emilia in lutto, è morto l'imprenditore filantropo Marino Golinelli

E' morto ieri sera a Bologna l'industriale e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, fondatore dell'azienda Alfa Farmaceutici, poi Alfa Wassermann, poi Alfasigma, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione dell'Opificio Golinelli, una cittadella della scienza dedicata soprattutto ai più giovani.Nato a San Felice sul Panaro, formatosi alla scuola di Mirandola e all’Università di Bologna, durante la pandemia aveva donato all’Azienda Usl e all’Azienda Ospedaliera di Modena 100mila euro per sostenere - nell’anno del proprio centenario, era nato l'11 ottobre 1920 - le strutture sanitarie e le relative strumentazioni, i medici e il personale infermieristico.'Se ne è andato uno dei figli più illustri di San Felice – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni – che è sempre stato vicino alla sua comunità e non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno sia per il sisma che per l’attuale pandemia. È stato un esempio di imprenditore illuminato che ha sempre sentito il dovere morale di restituire alla società parte della sua fortuna, promuovendo la formazione e l’educazione dei giovani e impegnandosi nella beneficenza. San Felice non lo dimenticherà. Alla famiglia le più sentite condoglianze mie personali, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza'.