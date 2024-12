Endocrinologia Pediatrica, il prof Iughetti forma medici nordafricani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Scuola del Maghreb ha lo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento nel settore dell’endocrinologia pediatrica nei paesi nordafricani francofoni, avvicinando colleghi che in genere non parlano inglese e che quindi non troverebbero altrove percorsi formativi adeguati, – spiega Lorenzo Iughetti – in questo contesto abbiamo proposto argomenti selezionati di endocrinologia pediatrica e diabete'.

La Maghreb School ha previsto lezioni interattive da parte degli insegnanti, presentazioni di casi di studenti, workshop su progetti di ricerca e incontri in piccoli gruppi. Per gli allievi è prevista la consegna di un attestato da parte dell’ESPE al termine di un triennio di incontri e lezioni, nell’ambito di una specifica cerimonia di premiazione. A quel punto i giovani medici sono pronti a poter assistere, con competenze ulteriori, i bambini dei Paesi del Nordafrica, territori dove spesso competenze e professionalità relative alle varie patologie endocrinologiche, su tutte il diabete, non raggiungono ancora oggi gli standard europei.

'I colleghi nordafricani in formazione – conclude Iughetti - quest’anno hanno dimostrato un’eccellente preparazione di base ed ottime competenze specialistiche, affrontando con sicurezza anche casi realmente complessi. La passione e l'entusiasmo che li hanno guidati durante la triennale frequenza del corso sono elementi essenziali per il raggiungimento di questo obiettivo'.