Endovir Liquid plus, alta tecnologia biotech applicata alla salute

EBTNA-LAB lancia sul mercato un nuovo prodotto basato sull’alta tecnologia biotech. Pure in questo caso, si tratta di innovazione relativa alle, che vengono studiate con continuità dalla azienda produttrice. ENDOVIR ®LIQUID PLUS è un. Al suo interno, si trovano tanto Alfa-ciclodestrine quanto idrossitirosolo da olivo. Una formulazione innovativa, ma ormai tipica per i prodotti targati Ebtna-Lab.Come riportato in una recente intervista dal dottor Stefano Paolacci concessa a L’Adigetto, (www.ladigetto.it - Le proprietà benefiche delle molecole naturali – Di N. Clementi) Ebtna-Lab “collabora con molte Università italiane, ma anche con numerosi istituti internazionali. Il fine è quello di condividere con queste realtà alcuni progetti. Poi, dopo numerosi approfondimenti scientifici, si passa alla condivisione dei risultati delle ricerche con gli enti universitari”. Un assunto valido anche per il collutorio della linea Endovir®.Una delle azioni fornite da ENDOVIR® LIQUID PLUS è quella rinfrescante: il sapore del prodotto è infatti basato sulla presenza della menta e dell’aroma limone. Ma l’azione principale è un’altra: come evidenziato sempre dal dottor Paolacci nella intervista sopracitata, ENDOVIR LIQUI®D PLUS “fornisce protezione e igienizzazione delle mucose orali, specialmente in chi fa uso prolungato di mascherine protettive”.