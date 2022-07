Ermal Meta choc: 'Mi si gonfia il viso e la testa'. Concerti annullati

Apprensione per il cantante Ermal Meta. Su Instagram il cantante ha condiviso i suoi problemi di salute per i quali al momento, nessuno è riuscito a dare una spiegazione.“Sono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem“, ha scritto il cantante in una storia su Instagram.Il malessere ha costretto Ermal Meta ad annullare gli appuntamenti a Peschici e al Giffoni. 'Devo approfondire e risolvere la situazione. Chiedo scusa agli organizzatori e ai fan' - spiega.