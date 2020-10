Eroi subito dimenticati, il Movimento nazionale infermieri manifesta

'È stata una manifestazione che ha il tirato fuori il grido di dolore degli infermieri, che hanno detto 'basta' - spiega il Movimento Nazionale Infermieri -. Non ci fermeremo fino a che non otterremo un contratto migliore. Un’area autonoma ci spetta di diritto (senza nulla togliere alle altre professioni), non vogliamo più essere paragonati ad altre figure inserite nel calderone del comparto, che non hanno le stesse nostre responsabilità, è giusto riconoscere alla professione Infermieristica una contrattazione autonoma che rispecchi il suo ruolo, diverso da quello di tutte le altre. Finora il governo ci ha fatto solo promesse, lasciandoci in trincea, ma anche quando, dopo la prima ondata, le acque si sono calmate non si è visto nessuno. È da più di 30 anni ormai che siamo nel mondo universitario, abbiamo acquisito conoscenze e competenze che ci hanno portato a molte più responsabilità, ma permane uno stipendio da fame. È da 20 anni che aspettiamo il riconoscimento economico e contrattuale, direi che ora è arrivato il momento'.

Il Movimento nazionale infermieri è nato a Roma nel maggio 2020. 'La nostra mission è quella di riportare l'attenzione delle istituzioni sulla attuale situazione della professione infermieristica al fine di ottenere il giusto riconoscimento dei diritti per la nostra categoria. Nasce da noi lavoratori, dalla voglia di rimodulare il nostro dissenso. Il Movimento nazionale infermieri si estende su tutto il territorio nazionale, attraverso i suoi referenti dando così voce a tutte le infermiere e a tutti gli infermieri, in un momento di forte delusione'. I referenti della Regione Emilia Romagna e di Modena sono Chiara Meletti, Michela Monica Salvati, Adriana Martinucci e Roberto Tempio.