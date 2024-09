Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Budrio l'argine del torrente Idice ha subito una rottura nel tratto a valle rispetto alla rottura del maggio 2023. 'Siamo sul posto con tutti gli enti competenti – scrive il Comune – in questo momento le zone interessate sono le medesime previste da ordinanza di evacuazione di mercoledì 18 settembre. Il ponte di Vigorso- Via Rabuina è chiuso al traffico. Attualmente a Mezzolara c'è un distacco della rete elettrica'.'La pioggia caduta in sole 24 ore in Emilia Romagna. La mappa parla da sola, non c'è bisogno di elencare tante località, mettiamo solamente le tre più piovose: 268 mm a San Cassiano sul Lamone, 241 mm a Casola Valsenio, 220 mm a Trebbio'. Sono questi numeri, mostrati da Emilia-Romagna meteo, a spiegare il dramma che la regione sta rivivendo a 16 mesi dai fatti del 2023.