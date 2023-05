Scoppia l'estate all'U.di.con Park: il programma delle iniziative estive

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A partire dal primo giugno con una giornata dedicato alle scuole con attività legate agli alimenti e alle coltivazioni bio. Dalla trasformazione del latte alla creazione di cosmetici biologici.A partire dal primo giugno con una giornata dedicato alle scuole con attività legate agli alimenti e alle coltivazioni bio. Dalla trasformazione del latte alla creazione di cosmetici biologici.Il 5 e il 6 giugno ildella pizza, o meglio Pizza Ghirlandina' Una vera e propria sfida tra pizzaioli e pizzeria di Modena che saranno premiati da una giuria tecnica e una popolare, costituita di fatto dai cittadini che interverranno. 'E' in assoluto la prima volta che si organizza una iniziativa di questo tipo, interessante non solo per il palato ma anche per la valorizzazione dei prodotti del territorio che dovranno costituire gli ingredienti della pizza' - sottolinea Vincenzo Paldino, presiente regionale Udicon Emilia-Romagna.In collaborazione con Radio Stella è stato organizzato un concorso canoro per i bimbi che come premio al vincitore avrà una borsa di studio per corsi di musica e canto