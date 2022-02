Ex Estense: set fotografico per il sindaco demolitore, aperto passaggio che già c'era

Un vero e proprio set allestito per potere garantire, con la giusta angolazione visuale e luce, riprese video e fotografiche del sindaco di Modena nell'atto di demolire la parete (recentemente ed evidentemente ricostruita con mattoni nuovi e friabile al punto giusto per sbriciolarsi ad ogni colpo) che divideva il cortile del Palazzo dei Musei e quello dell'ex ospedale estense, quest'ultimo oggetto di una ristrutturazione che entro la fine del 2022 dovrebbe portare alla messa a disposizione di oltre mille metri al piano piano terra un tempo occupati anche dall'ex albergo dei poveri, da adibire a spazi culturali. Un intervento importante ed interessante da osservare nello svolgersi del cantiere, giunto circa all'80% della sua realizzazione. Ma l'attenzione di oggi doveva essere concentrata su di lui, sul sindaco, e su quella demolizione necessaria ad aprire un varco di collegamento tra i due cortili.Gi.Ga.

