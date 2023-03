Ex mercato bestiame: sempre meno privati nel nuovo Piano di riqualificazione

Sono i grandi numeri di cui, dopo il fallimento dei piani particolareggiati del primo decennio degli anni 2000, caratterizzano l'area ancora abbandonata e degradata dell'ex mercato bestiame. Una area sulla quale, ormai al termine del secondo mandato Muzzarelli, si concentra l'azione dell'Amministrazione, espressa nel nuovo piano particolareggiato adottato a fine settembre dal Consiglio Comunale e che in Consiglio tornerà nelle prossime settimane per l'apparovazione definitiva. Il comparto disegnato dal nuovo piano, risulta ora per il 66,5 per cento di attuazione pubblica e per il 33,5 per cento di attuazione privata. Costituisce di fatto la parte centrale dell'area circondata dagli interventi di riqualificazione soprattutto viaria finanziata dal Piano periferie. Insieme al Data Center e alla Palazzina Abitare Sociale da 33 appartamenti e centro diurno per disabili, ancora in fase ci costruzione.Questa sera, preliminarmente al passaggio in Consiglio Comunale, l’assemblea del quartiere 2 è chiamata ad esprimere un parere.L’incontro, presieduto dal presidente Giovanni Gobbi, è convocato alle 20.45 nella sala civica di largo Pucci 40; sarà presente anche l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli.