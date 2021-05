Ex Pro Latte, degrado ambientale e sociale infinito

I residenti di via Gerosa e Via Finzi, esasperati da più di dieci 10 anni di promesse e mancate risposte, rilanciavano, due anni fa, a La Pressa, l’appello al Comune affinché risolvesse la situazione di degrado e di pericolo dell’area dell’ex pro latte. Una enorme area di circa 15.000 metri quadrati che sull'asse di via Gerosa, collega e allo stesso tempo divide via Soratore da strada Canaletto. Uno dei simboli del degrado urbano generato dal naufragio del piano di riqualificazione della fascia ferroviaria lanciato nel 1999 la cui situazione è gradualmente peggiorata a seguito del trasporto, all'interno, di centinaia di tonnellate di rifiuti soprattutto derivanti da scarti di demolizione sia di parte degli edifici interni che, da chissà dove, esterni all'area. E alla conseguente creazione di una delle più grandi discariche abusive a cielo aperto della città. A pochi metri da dove giocano i bambini e dalle residenze abitate da chi, dieci anni fa, sperava in un quartiere presto rigenerato dove tutte le promesse di riqualificazione annunciate avrebbero dovuto cancellare quello scempio urbanistico ed ambientale. Quella riqualificazione che nel frattempo è si avanzata, a due passi, nei progetti del piano periferie, ma ha continuato a non riguardare quell'area dalla proprietà che dopo anni, fallimenti, liquidazioni, è rimasta abbandonata a se stessa. Occupata da decenni da senza fissa dimora, tossicodipendenti le cui tracce sono evidenti. Nelle immagini realizzate dal comitato Respiriamo Aria Pulita e che qui riportiamo in parte. Simbolo di un degrado urbano, ambientale e purtroppo sociale che continua. Con l'aggravante che il muro di recinzione che divide l'enorme discarica a cielo aperto con il parco Utoya è crollato in più punti aprendo varchi e accessi che confinano direttamente con il parco e l'area giochi per bambini.'Recinzione colabrodo, discarica a cielo aperto, dormitorio abusivo, prostituzione alla luce del giorno.Gli abitanti chiedono disperati il nostro aiuto - afferma Pietro Bertolasi del Comitato Respiriamo Aria Pulita - perché inascoltati ed etichettati come da sempre 'quartiere popolare. Una inaccettabile vergogna per la nostra città'