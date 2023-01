Fedez, risate a battute choc sul caso Emanuela Orlandi

Le polemiche contro Fedez (e la moglie Chiara Ferragni) sembrano non avere mai fine. Stavolta, a scatenare la furia degli utenti sui social network è l’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’, condotto dal rapper insieme a Luis Sal. Ospite dell’episodio numero 111 era il giornalista Gianluigi Nuzzi. “Questa puntata ci è venuta in mente appena hanno riaperto il caso Emanuela Orlandi“, ha introdotto l’argomento Fedez. Poi Luis Sal si è rivolto direttamente a Nuzzi, che nel corso della sua carriera si è spesso occupato di vicende del Vaticano ed è anche stato processato (e assolto) dallo Stato pontificio per il caso Vatileaks 2. “Ci puoi ricostruire la vicenda dall’inizio per chi non ha seguito la serie Netflix?”.Ed è qui che interviene Fedez con parole che hanno scatenato il caso sui social: “Innanzitutto possiamo dire una cosa? Non l’hanno mai trovata“.Seguono secondi di gelo in cui il rapper prova a trattenersi, ma alla fine esplode in una fragorosa risata. “Questo è black humour, che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, interviene un imbarazzato Nuzzi.“Scusami, mi faceva troppo ridere. Anche se non fa ridere“, dice con poca convinzione Fedez, sempre tra le risate. Poi, forse resosi conto di essere stato indelicato, il rapper ha cambiato tono: “È incredibile, e questo si nota bene dal documentario, quanto la famiglia ci tenga a capire cosa le sia successo. Deve essere veramente straziante“, ha detto con tono serio.Ma dopo pochi secondi Fedez si è esibito in un altro scivolone: Nuzzi ha ricordato l’incontro tra Papa Francesco e la famiglia di Emanuela avvenuto nel 2013, in cui il Pontefice ha detto: “Emanuela è in cielo”. Il giornalista ha quindi aggiunto: “Questo fa presupporre che sia mancata”. E Fedez ha ribattuto: “O che fa la pilota”. Anche in questo caso, nello studio è calato il gelo e il cantante si è scusato.