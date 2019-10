Fermato aspirante ladro di biciclette

Era in compagnia di un amico esperto e con numerosi precedenti per furto di biciclette il 44 enne modenese, incensurato, colto dagli agenti della Squadra Volante di Modena ad armeggiare, in pieno pomeriggio, con tronchesino, attorno al lucchetto di una delle tante biciclette posteggiate davanti alla biblioteca Delfini in corso Canalgrande. Più che rubare stava imparando a rubare, sotto la supervisione dell’amico esperto, perché il tentativo di forzare la chiusura è fallito. Per lui di male in peggio perché gli agenti lo hanno colto di sorpresa. Inutile anche la sua fuga durante la quale ha provato a liberarsi gettandole a terra delle tronchesi usate per forzare le chiusure. Prova delle sue responsabilità. Per l’uomo, vista l’assenza di precedenti solo una denuncia. Nessuna conseguenza nei confronti dell'amico esperto ladro di biciclette, nei confronti del quale gli agenti non hanno potuto accertare alcuna responsabilità