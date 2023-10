Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La bicicletta era contrassegnata dal numero di telaio e dal marchio del venditore indelebili, e risultava oggetto di furto avvenuto il 5 agosto scorso nel centro storico cittadino, ai danni di alcuni turisti svizzeri.La bicicletta è stata sequestrata in attesa della restituzione al legittimo proprietario, che si sta rintracciando attraverso il servizio di cooperazione transfrontaliera. La persona fermata è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per ricettazione.