Festa 25 aprile, i Modena City Ramblers a Castelfranco Emilia

Entra nel vivo il 25 aprile di Castelfranco Emilia. Domani mattina, sabato 25 aprile, alle 9.30 ritrovo a Piumazzo presso i Giardini pubblici 'Dottor Giuseppe Nizzi', formazione del corteo, deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre al Torrazzo e saluti delle Autorità. Nel pomeriggio, dalle 16, il centro di Castelfranco Emilia si anima in Piazza Garibaldi prima con i Modena City Ramblers e poi, a seguire, DJ set con Angemi e altri artisti in collaborazione con Slide Down Week, con food truck, punti ristoro e un mercatino di artigianato lungo Corso Martiri. L’ingresso è libero e gratuito.

Le celebrazioni istituzionali in città proseguono anche domenica 26 aprile: alle 10 ritrovo in Piazza della Vittoria, corteo per le vie cittadine, deposizione della corona alla lastra dei Martiri della Resistenza e arrivo ai Giardini pubblici 'Gildo Guerzoni' con saluti delle Autorità. Dalle 11.30, sempre dai Giardini 'Gildo Guerzoni', parte la seconda edizione della biciclettata “Un colpo alla bici e uno al fascismo”: 19 km ad anello alla scoperta dei cippi partigiani del territorio, con pausa pranzo al sacco presso l'Oasi di Manzolino. Un modo di stare nella memoria camminando - o meglio, pedalando - attraverso i luoghi dove quella storia si è consumata davvero.

Il calendario si chiude lunedì 27 aprile alle 20.30 al Teatro Dadà con un incontro in collaborazione con Pandora Rivista, sempre gratuito: ospite della serata è la giornalista Francesca Schianchi, volto noto del giornalismo politico nazionale, per una riflessione sul significato attuale dei valori di libertà e democrazia.





'Il 25 aprile è una bussola per il presente - commenta il sindaco Giovanni Gargano -. Celebrarlo significa chiedersi cosa significhino oggi libertà e democrazia, in un momento in cui quei valori non possono essere dati per scontati. Lo facciamo coinvolgendo tanti attori del territorio, e provando ad avvicinare anche i più giovani'. 'Costruire un programma che parli a tutte le generazioni è sempre la nostra sfida e la nostra ambizione - aggiunge l'assessore alla Cultura Silvia Cantoni -. Quest'anno siamo riusciti a mettere insieme la cerimonia e il concerto, la biciclettata e l'incontro in teatro, le scuole delle frazioni e la piazza del centro. Il 25 aprile è una festa della comunità intera, e vogliamo che si senta'.