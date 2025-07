Festa per i 20 anni dell'ospedale di Baggiovara

Un pò di storia

Buon compleanno Ospedale Civile

Il 2 giugno rappresenta per il nostro Paese una delle ricorrenze più significative: la Festa della Repubblica Italiana, giornata in cui si celebrano i valori fondativi della nostra democrazia. Per la città di Modena, tuttavia, questa data assume un ulteriore valore: proprio il 2 giugno 2005, veniva inaugurato l’Ospedale Civile di Baggiovara, il secondo stabilimento dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena che si integra così al Policlinico di Modena.Alla fine degli anni Ottanta Modena sentì l’esigenza di rinnovare la struttura ospedaliera cittadina. L’antico Ospedale Sant’Agostino non era più in grado di rispondere alle sfide della medicina moderna. Così, tra visione e impegno, prese forma l’idea di un ospedale tutto nuovo, integrato con il territorio e rivolto al futuro, tecnologicamente avanzato e pensato per mettere la persona al centro. Nel 1993 partirono i lavori per il nuovo complesso a Baggiovara, a pochi chilometri dal centro della Città. Dopo anni di progettazione e sviluppo il 2 giugno 2005 l’Ospedale Civile di Baggiovara aprì le sue porte ai cittadini: moderno, funzionale e immerso nel verde, l'Ospedale era dotate di sale operatorie all'avanguardia e una forte vocazione specialistica.A distanza di vent’anni, questa ricorrenza offre l’occasione per riflettere sul percorso compiuto, riconoscere il valoredelle persone che quotidianamente operano all’interno dell’ospedale e celebrare un luogo che, giorno dopo giorno, ha saputo coniugare innovazione, assistenza e attenzione ai bisogni della persona.Gli eventi in programma sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa organizzata in Comune a ModenaDomenica 20 luglio 2025 – ore 21.00Una serata di musica e festa in Piazza Sant’Agostino a ModenaPer celebrare i 20 anni, l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena invita tutti i cittadini a una serata evento in una delle piazze più suggestive della città.Protagonista della serata sarà Andrea Govoni, cantautore, musicista e giramondo d’origine modenese, che da oltre vent’anni si distingue sulla scena musicale nazionale e internazionale. Con uno stile che fonde folk, rock e cantautorato, porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni, racconti e melodie, accompagnato da una band di musicisti di grande prestigio:Alessandro Deidda, batterista de Le VibrazioniTao, chitarrista e songwriter, già con Alberto FortisMatteo Bassi, bassista di Elisa ToffoliStefano Stecca Bertolani, cantautoreFelicity Lucchesi, cantante e pianista italo-australianaDurante la serata si potranno ascoltare brani dal primo album di Govoni, C’era una volta Andrea Govoni, e in anteprima assoluta alcune tracce del suo secondo lavoro discografico, in uscita a settembre.Non mancheranno ospiti a sorpresa e un tributo collettivo alla grande musica italiana. Un appuntamento per rendere omaggio a vent’anni della nostra storia, ma anche per condividere con tutta la città un momento di musica, cultura e grande intrattenimento. L'ingresso è libero e gratuito.