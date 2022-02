Figliuolo accellera sulla quarta dose: 'Per i fragili dal 1° marzo'

Sulla quarta dose per le persone fragili 'stiamo individuando la platea. La mia indicazione è di partire il primo marzo'. Lo spiega il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, a Firenze per un sopralluogo nei locali dell'ospedale pediatrico Meyer che ospitano una tac acquistata con fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale. 'Stiamo per dare le disposizioni attuative' e 'con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva: si parla di persone che non hanno dato una risposta anticorpale alle dosi di vaccino'. Per i fragili, ricorda, 'il ciclo completo era fatto da tre dosi: due dosi più una addizionale. Quindi per loro questa è la booster'. Per quel che riguarda la logistica 'sicuramente continueremo a tenere l'organizzazione in atto', anche se 'molte di queste persone sono già in cura in istituti e ospedali, quindi verranno richiamati nei luoghi in cui sono ricoverati'.Oggi il commissario per l'emergenza ha poi confermato che 'a fine settimana arriveranno poco più di un milione di vaccino. Saranno subito distribuite a tutte le Regioni e Province autonome. Poi ne arriveranno un altro paio di milioni a marzo'.