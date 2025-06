Fine settimana in città: i quattro eventi in centro

Nel weekend dell'8 e 9 giugno, Modena si trasforma nel cuore pulsante della Motor Valley con il Motor Valley Fest, un evento che celebra l’eccellenza automobilistica con raduni, esposizioni e parate spettacolari. Ma la città non si ferma ai motori: numerosi appuntamenti culturali, gastronomici e di inclusione sociale arricchiscono il fine settimana, offrendo esperienze uniche per tutti.L'8 e il 9 giugno, il Motor Valley Fest porta nelle strade di Modena la passione per i motori con una serie di eventi straordinari. Sabato, il corteo Supercars & Moto Motor Valley Fest parte da Ferrara e sfila fino a Piazza Roma, con oltre 100 vetture tra Ferrari, Lamborghini, Pagani e Ducati. La città sarà teatro di raduni esclusivi, come la parata Ducati con più di 200 moto e la sfilata “Rosse e non solo”, con decine di auto sportive. Il Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme chiuderà il weekend con la premiazione della Best of Show.Parallelamente, Piazza Roma ospiterà il Best of Motor Valley, con modelli esclusivi come la Ferrari F80, la Lamborghini Temerario e l’Utopia Roadster di Pagani.In città, ogni piazza racconta un capitolo diverso della cultura automobilistica: in Piazza Mazzini, mostra fotografica su Bugatti e Ferrari EB110 GT; in Piazza Matteotti e Piazza degli Erri, esposizione dei mezzi delle Forze dell’Ordine; ai Giardini Ducali, restauri live di classiche GT; mentre in Piazza Grande debutta il RaceBird, il 'bolide d’acqua' per gare offshore.Non mancheranno cinema, arte e talk: sabato al Cinema Arena il Cinematic Motor Fest presenterà corti a tema motoristico, mentre il Museo Enzo Ferrari ospiterà la mitica 499P con visite guidate e attività per bambini. Pagani, Maserati e la Collezione Panini apriranno le porte agli appassionati con tour dedicati.Il 7 e l'8 giugno, il Parco Novi Sad diventa teatro di Togo, un festival dedicato a bambini e persone con disabilità, con terapie complementari per stimolare la comunicazione e il benessere. Tra le attività più emozionanti, la mototerapia con gli esperti di DaBoot, il drifting grazie alla Scuderia Team Rovereto e la pet therapy con levrieri salvati da maltrattamenti. Per i più piccoli, mini moto elettriche e un circuito dedicato. La green therapy, infine, offrirà laboratori di giardinaggio per sensibilizzare al rispetto della natura. Evento a ingresso libero, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena.Il Gran Premio con auto a pedali torna a far tappa al Parco Novi Sad di Modena (lato Foro Boario), in collaborazione con la manifestazione “Togo”I partecipanti dai 3 ai 15 anni saranno divisi in batterie a seconda dell’età e gareggeranno in prove su tempo. Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda della età) saranno disponibili e durante il gioco verranno consegnati patenti, merende, gadget, medaglie, e premi.Si partirà sabato dalle 15.30 con l’accredito degli iscritti alle gare e la possibilità di fare giri liberi per tutti (anche per i non iscritti alle gare di domenica 8 giugno).Domenica mattina dalle 10 gareggeranno le categorie BABY (anni di nascita 2021 e 2022) e JUNIOR 1 (anni di nascita 2016, 2017, 2018, 2019) il pomeriggio sarà invece dedicato alle categorie JUNIOR 2 (2013, 2014, 2015) e i BIG (2012, 2011, 2010, 2009, 2008). Anche domenica sarà possibile fare giri liberi per i non iscritti alle gare, al pomeriggio dalle 14 alle 15.30 e a fine gare.Il Matraccio – Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena festeggia i suoi 20 anni con Nocinopoli, un evento che celebra il celebre liquore modenese. Sabato 7 e domenica 8 giugno, Piazza Matteotti ospiterà degustazioni, incontri con esperti e spettacoli musicali.Tra i momenti imperdibili, il taglio del nastro e del bensone, la consegna della chiave della città del Nocino al sindaco, giochi interattivi a cura di Radio54 Soliera Web Station e il concerto Toffa & Friends. La festa proseguirà domenica con il concerto della Banda Cittadina, dimostrazioni di vinificazione casalinga e assaggi guidati dei prodotti tipici modenesi.Sabato 7 giugno, il Mercato Albinelli si anima con Albinelli Street, un evento che porta il cibo in strada e la musica sotto le stelle. Piazza XX Settembre e via Albinelli diventeranno palcoscenico di street food gourmet, esibizioni di artisti di strada e concerti dal vivo. La festa inizia alle 18 e continua fino a mezzanotte, con un’apertura straordinaria del mercato anche domenica 8 giugno.