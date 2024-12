Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ancora in divenire il bilancio dell'accaduto e la ricostruzione della dinamica. Al momento si contano due morti, 9 feriti e 4 dispersi. Lo svincolo dell’A1 a Calenzano è chiuso in entrambe le direzioni, a causa dell’incendio, inoltre i treni fra Prato Centrale a Firenze Castello potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani spiega che 'i vigili del fuoco hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini, i tecnici della nostra Agenzia regionale per la protezione ambientale sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua'.