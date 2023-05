Fiumi Modena, rientra allerta: ponti riaperti, tutti i livelli in calo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal monitoraggio notturno del nodo idraulico non sono emerse criticità. E alla Fossalta è cessata l'esigenza di utilizzo delle pompe idrauliche. L'allerta per oggi è scesa da Rossa ad Arancione.Il Coc, il Centro operativo comunale, rimane comunque attivo. In giornata è previsto anche un incontro del Ccs, il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura.