Le condizioni avverse del mare hanno di nuovo ostacolato la Global Sumud Flotilla, che punta a rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza.
Cinque della circa trenta imbarcazioni, salpate domenica dal porto di Barcellona, sono state forzate a rientrare oggi nel porto catalano per la seconda volta in due giorni. Da Barcellona a partita l'1 settembre anche le imbarcazione Family con a bordo l'attivista Greta Thunberg.
Del rientro delle imbarcazioni hanno dato invece notizia diversi media iberici. Il vento sul nordest iberico era calato rispetto a domenica, quando la Flotilla era tornata in porto, ma il mare grosso, ha danneggiato le imbarcazioni più piccole, soprattutto a vela, costringendole al rientro.
Flotilla: 5 delle 30 barche partite da Barcellona rientrate per maltempo
