Focolaio Covid alla Casa del clero di Rimini

Alla casa del clero di Rimini quattro sacerdoti e una assistente sono positivi al coronavirus e tutti gli ospiti sono in quarantena. Lo fa sapere la Diocesi, spiegando che dai tamponi effettuati ieri sono emersi appunto quattro sacerdoti 'positivi', oltre ad una assistente della struttura, dipendente della cooperativa che garantisce l'assistenza agli ospiti. Al momento, aggiunge la diocesi, i religiosi non hanno sintomi di rilievo e sono accuditi per tutte le loro necessità e l'assistente, da mesi ospite della struttura, è ricoverata in reparto sub-intensiva dell'ospedale di Rimini, già Covid-positiva e con seri sintomi di carenza respiratoria. Da qui la quarantena stretta per tutti gli altri ospiti (in tutto sono 17) della Casa, che non possono avere contatti con altre persone. Il personale, si assicura, utilizza tutti gli ausili sanitari e le precauzioni necessarie per svolgere adeguatamente il proprio servizio. 'Sentiamoci vicini con la preghiera perchè il Signore dia consolazione e serenità a tutti' dice il vicario generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri. Anche alcuni sacerdoti che abitualmente vengono alla Casa del Clero a pranzo o per brevi convalescenze, in questo periodo non potranno accedere alla struttura.