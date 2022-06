Fulmine su casa a Modena e strada interrotta in montagna

E’ stata riaperta alle ore 18.00 la strada provinciale 23 a Gombola. Nel pomeriggio la strada non era percorribile a causa della caduta di materiale inerte e fango sulla sede viaria, e il personale della Provincia ha provveduto alla pulizia e alla rimozione del materiale, così da poter consentire di riaprire la strada in tempi rapidi. Il temporale che nel pomeriggio si è abbattuto sulla provincia di Modena ha provocato danni soprattutto in appennino ma anche a Modena dove un fulmine ha colpito il tetto di un abitazione, in via Novara danneggiando pannelli solari e innescando un principio di incendio spento dai Vigili del Fuoco. Operatori impegnati anche in viale Vittorio Veneto (foto), dove decine di rami spezzati dal vento sono caduti su auto