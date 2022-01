Galli, vaccinato con tre dosi: 'Ho preso Omicron, sono stato male'

'Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Per i vecchiotti come me non è proprio una passeggiata'. Massimo Galli, 70 anni, primario in pensione dell’ospedale Sacco di Milano, ex capo del Dipartimento di Malattie infettive, medico vaccinato con tre dosi, ha annunciato in diretta a Mattino Cinque News di avere il Covid.'Verosimilmente il 31 dicembre o qualche giorno prima qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione, nonostante abbia condotto in quest'ultimo periodo una vita ritiratissima vedendo pochissime persone. Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti li ho sentiti per mail o per telefono. Ho visto poche persone a livello conviviale, senza mascherina, ma mai tutte insieme. Questo la dice lunga su quanto questa variante sia contagiosa - ha chiuso Galli -. Se non avessi avuto le tre vaccinazioni la cosa sarebbe andata decisamente peggio, tenendo conto della mia età e con la mia storia. Quindi, senza se e senza ma bisogna vaccinarsi, almeno non si crepa'.