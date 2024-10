'Gatto, sei mio (e sono tuo), per sempre'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica 6 ottobre alle ore 15,30 presso la sala Pucci di Modena si terrà un evento unico intitolato “Sei mio per sempre” dedicato ai gatti e a tutti coloro che li amano.Il filo conduttore dell'incontro, fatto di parole e musica, sarà infatti la relazione tra l'uomo e questi animali così misteriosi e affascinanti.Sul tema interverràe vicepresidente de La tata dei gatti, associazione di promozione sociale che opera a Modena dal 2020 proprio con lo scopo di comunicare l'importanza della relazione tra uomo e animale e di promuovere il rispetto degli animali domestici attraverso la diffusione di corrette informazioni riguardanti la loro salute fisica e psicologica.

Durante l'incontro la Savani dialogherà con il pubblico, rispondendo a domande e dubbi dei presenti.

Ma non solo, i gatti saranno anche protagonisti di storie e canzoni inedite: alcuni mesi fa Elena grazie alla conduttrice TRC Maria Cristina Martinelli viene messa in contatto con Laura Polato, musicista modenese, ideatrice del metodo Four e grande amante dei gatti. Tra loro nasce un' intesa che presto si trasforma in fruttuosa collaborazione.



Durante l'evento del 6 ottobre sarà eseguita la canzone “SEI MIO PER SEMPRE” una ninna nanna scritta da Polato e donata a tutti i mici del mondo. A regalarla al pubblico saranno i suoi interpreti originali: lo youtuber e docente di Musica Fabio Vetro, famoso in tutta Italia, che ha pubblicato il brano sul suo canale seguito da oltre 600.000 utenti;

Alissa Peron, performer non vedente di Milano e allieva di Laura Polato, che canterà la dolcissima ninna nanna e leggerà con le mani (metodo Braille) alcune toccanti storie di gatti la cui autrice è la stessa Polato.

Dopo una prima esecuzione dei protagonisti, tutto il pubblico sarà invitato a cantare la canzone, per un grande coro in onore di questi affascinanti animali che ormai riempiono le case e la vita di moltissime persone.