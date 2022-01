Gemelli 71enni muoiono di Covid: uno vaccinato, l'altro no vax

Uno era vaccinato, l'altro aveva convintamento scelto di non farlo. Sono deceduti entrambi a 71 anni, è la storia drammatica di due fratelli gemelli, Paolo e Carlantonio Mantovani ().Erano nati a Cogozzo, frazione di Viadana nel Mantovano. Poi Paolo si era trasferito a Castel Maggiore, nel Bolognese e Carlantonio a Villafranca, in provincia di Verona. Entrambi nformatori farmaceutici, trascorrevano molto tempo insieme durante i mesi invernali.'Al contrario del fratello - ha scritto don Andrea Spreafico parroco di Cogozzo nella pagina Facebook della parrocchia - Carlantonio aveva ricevuto due dosi del vaccino, che inizialmente parevano in qualche modo avere rallentato la malattia. Lentamente, però, l’infezione lo ha portato alla morte, avvenuta durante il ricovero a Milano'.

